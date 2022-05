Thed Björk est sorti indemne d'un gros accident lors des Qualifications de la WTCR Clean Fuels for All Race of France, hier.





Björk a expliqué ce qui était arrivé :“Je ne m'y attendais pas, je roulais proprement et puis j'ai fait une petite, petite erreur qui m'a envoyé dans le rail. Nous essayons toujours d'attaquer à la limite, mais parfois nous en faisons un peu trop et ça se termine comme cela. Je suis très déçu parce que je voulais vraiment bien commencer la saison. J'espère qu'on pourra remonter demain.”



Cliquez Cependant, sa Lynk & Co 03 TCR ayant été lourdement endommagée à l'avant-droit, l'équipe Cyan performance Lynk & Co du Suédois s'est lancée dans une “course contre le temps” pour la réparer avant les deux manches du jour.Björk a expliqué ce qui était arrivé :Cliquez ICI pour plus d'informations sur l'accident de Björk, qui a entraîné une interruption de la séance qualificative.

Ad

WTCR Le programme de la journée de la WTCR Race of France IL Y A 5 HEURES

WTCR MIchelisz hérite de la WTCR pole position pour la Course 2 IL Y A 10 HEURES