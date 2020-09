Après s'être retiré de la course 1 en raison d'un radiateur endommagé, le vice-champion du monde WTCR - FIA World Touring Car Cup de la saison dernière a regardé son équipe Honda se plier en quatre pour changer le moteur de sa Civic Type R TCR à temps pour la course 2.



Depuis le fond de la grille, Guerrieri est parvenu à se placer en 13e position et à marquer ses premiers points de la saison.



"Je suis très reconnaissant envers les gars de ALL-INKL.COM Münnich Motorsport d'avoir pu préparer ma voiture pour le départ de la course 2 après la déception de la course 1", a déclaré le champion argentin. "C'était bien de marquer quelques points ce week-end, et bien sûr je suis heureux pour Néstor [Girolami] pour sa victoire et Attila [Tassi] pour son podium, et pour l'équipe aussi parce que nous avons obtenu un bon résultat à l'issue d'un week-end compliqué."