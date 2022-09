Mads Fischer, le directeur de projet TCR pour JAS Motorsport, la société derrière la Honda Civic Type R TCR, a rendu hommage au travail du LIQUI MOLY Team Engstler qui vient de remporter le titre en ADAC TCR Germany.

Le LIQUI MOLY Team Engstler, qui utilise des Honda Civic Type R TCR équipées de Goodyear pour Tiago Monteiro et Attila Tassi en WTCR - FIA World Touring Car Cup, gère également une équipe en ADAC TCR Germany.



Au Sachsenring en Allemagne, le pilote danois Martin Andersen a remporté la couronne de l'ADAC TCR Germany en gagnant ses cinquième et sixième courses de la saison. C'est le 10e titre majeur remporté par la Honda Civic Type R TCR construite par JAS Motorsport en 2022 et le 65e au total.



Après le triomphe du LIQUI MOLY Team Engstler, Fischer a déclaré :"La saison 2022 a déjà été fantastique pour nos équipes clientes en TCR, avec de nombreux championnats remportés et, espérons-le, d'autres à venir d'ici un mois ou deux ".LIQUI MOLY Team Engstler est l'un de nos clients les plus récents et nous avons été ravis non seulement de travailler avec eux, mais aussi de les voir s'intégrer si facilement dans la vie de JAS. Martin a fait un travail fantastique cette année, en conduisant avec sa tête et en arrivant en tête dans la bataille pour le titre. De la part de toute l'équipe JAS Motorsport, nous le félicitons, ainsi qu'Engstler, pour leurs succès."



Photo : ADAC Motorsport

