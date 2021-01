L'équipe hongroise Zengő engagera une CUPRA TCR au départ des 24H de Dubaï, du 14 au 16 janvier, et Zoltán Zengő fait partie de l'équipe de cinq pilotes, qui comprend également Gábor Kismarty-Lechner, qui a participé pour Zengő au WTCR - FIA World Touring Car Cup en 2020.



Bien qu'il soit plus connu comme patron d'équipe et découvreur de talents respecté, Zoltán Zengő compte également une expérience au volant, et a déjà participé à la série TCR Middle East par le passé.