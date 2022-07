Même l'un des plus grands pilotes de World Touring Car peut aller à la faute, comme l'a prouvé Yvan Muller lors de la WTCR Race of Portugal.

Le quadruple champion WTCC était en passe de remporter la deuxième des deux courses sur le difficile circuit de Vila Real au volant de sa Lynk & Co 03 TCR équipée de Goodyear et pilotée par Cyan Racing, mais il a commis une rare erreur lors de son tour Joker.



Cette erreur inhabituelle l'a contraint à se contenter de la quatrième place dans la course 2, alors qu'il avait pris le départ de la 100e course du WTCR depuis la pole position en grille inversée.



"Ma première course s'est arrêtée trop tôt après avoir été touché sur mon pneu arrière, ce qui a entraîné une crevaison",a déclaré le Français Muller."La deuxième course a été difficile car j'ai perdu une grosse avance lorsque la voiture de sécurité est entrée en piste. Puis j'ai perdu trop de temps pendant le Joker Lap. C'était mon erreur et je suis désolé pour l'équipe".



L'image ci-dessus, tirée de la couverture en direct d'Eurosport de la WTCR Race of Portugal, montre Muller (voiture bleue, à droite) qui commet une erreur lors de son tour Joker, alors que Rob Huff (voiture blanche, à gauche) prend la tête.

