LES CHIFFRES CLÉS



*20 concurrents inscrits à l'année



*4 champions du monde de la FIA



*8 pilotes de moins de 25 ans



*4 candidats au Trophée Rookie FIA



*7 marques de voitures représentées



*12 pays seront représentés



LES EFFORTS PAYANTS POUR PROTÉGER LE WTCR DANS UNE PÉRIODE SANS PRÉCÉDENT

Reflétant le fort intérêt pour la catégorie, le nombre élevé d'inscriptions justifie également la décision de la Commission des voitures de tourisme de la FIA d'avoir autorisé la réouverture des inscriptions sur la saison entière, à la demande d'Eurosport Events, promoteur du WTCR, pour une durée limitée cet été.



Cette mesure a été prise pour aider les pilotes et les équipes qui n'avaient pas pu finaliser leurs programmes pour 2020 avant la pandémie de COVID-19, qui a débuté juste au moment où la date limite d'inscription initiale se terminait.



En outre, Eurosport Events et la FIA ont travaillé en partenariat pour proposer un calendrier exclusivement européen et un certain nombre de mesures de réduction des coûts, qui se sont combinées pour faire du WTCR une option plus accessible pour ceux qui se concentrent sur la compétition au plus haut niveau des voitures de tourisme.



D'autres initiatives telles que le prix FIA Rookie Award pour les pilotes de moins de 23 ans au début de l'année 2020 ayant participé à deux événements WTCR au maximum, ainsi que le trophée WTCR pour les coureurs indépendants ont encore renforcé l'attrait du WTCR.



GRAND INTÉRÊT DES MOINS DE 25 ANS

Huit pilotes de moins de 25 ans seront sur la grille du WTCR en 2020. Les voici :



*Mikel Azcona (Espagne, 24 ans) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición

A remporté une victoire décisive en 2019, a depuis contribué à développer la toute nouvelle CUPRA.



*Bence Boldizs (Hongrie, 23 ans) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición

Après avoir remporté des succès dans des championnats monomarque dans son pays d'origine, Bence Boldizs est passé au WTCR après un passage en rallycross



*Luca Engstler (Allemagne, 20 ans) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai i30 N TCR

Bien qu'il soit l'un des plus jeunes pilotes du peloton, Engstler a remporté plusieurs titres de champion de voitures de tourisme.



*Yann Ehrlacher (France, 24) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

Il fera équipe avec son célèbre oncle Yvan Muller et tentera de remporter le titre de champion du WTCR



*Gilles Magnus (Belgique, 21) Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS

L'un des plus de 500 pilotes à avoir postulé à un volant en course soutenu par la fédération belge, le RACB.



*Attila Tassi (Hongrie, 21 ans) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

A renoncé à jouer au hockey sur glace et à faire du BMX après s'être blessé pour se lancer dans la course à 14 ans.



*Santiago Urrutia (USA, 24) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

Battant pavillon des États-Unis, cet ancien coureur de monoplace né en Uruguay a remporté son baquet de pilote officiel en WTCR à l'issue d'une sélection.



*Jack Young (UK, 18 ans) Vuković Motorsport Renault Mégane RS TCR**

Le troisième plus jeune pilote de l'histoire du WTCR apporte au WTCR le ped igree d'un champion du Royaume-Uni.



Le carré d'as de Sepang à nouveau au départ

Les quatre pilotes qui se sont battus pour le titre WTCR 2019 lors de la super-finale de Sepang en décembre dernier sont de retour en piste :



*Thed Björk (Suède) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

Quatrième en 2019, il est le premier champion du monde de course automobile de Suède (il a remporté la couronne du WTCC en 2017)



*Esteban Guerrieri (Argentine) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

Vainqueur de Hamilton et de Vettel en Formule 3, Guerrieri a terminé deuxième du WTCR en 2019



*Norbert Michelisz (Hongrie) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai i30 N TCR

Le roi du WTCR, après son titre décroché 2019, a été repéré en s'illustrant lors de courses en ligne



*Yvan Muller (France) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

Troisième en 2019, le quadruple champion du monde des voitures de tourisme détient le plus grand nombre de victoires, de poles et de meilleurs tours en course en WTCC.



CHALLENGERS DE POIDS

Les pilotes qui suivent se sont imposés en WTCR ou WTCC :



*Nicky Catsburg (Pays-Bas) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai i30 N TCR

Vainqueur en WTCC et en voiture de sport, le Néerlandais dispose d'une réputation de pilote déterminé en piste.



*Néstor Girolami (Argentine) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

Le pilote argentin a gagné trois fois lors de sa première campagne en WTCR en 2019 et entend bien poursuivre sur cette lancée en 2020



*Tiago Monteiro (Portugal) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

Auteur d'un podium en F1, le Portugais a lutté pour revenir à la compétition après une grave blessure, avant de renouer avec la victoire en voiture de tourisme



*Gabriele Tarquini (Italie) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai i30 N TCR

Deux fois champion du monde des voitures de tourisme, le vétéran italien a pris part à 38 courses de F1 et continue à se battre dans le peloton, à 58 ans



*Jean-Karl Vernay (France) Team Mulsanne, Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR par Romeo Ferraris

L'ancien champion de TCR International se lance dans une nouvelle aventure avec de grands espoirs sur son Alfa Romeo



SIX PILOTES EN LICE POUR LE WTCR TROPHY

Le Trophée WTCR pour les coureurs indépendants compte six conducteurs éligibles. Trois figurent ci-dessous, tandis queBence Boldizs, Gilles MagnusetJean-Karl Vernaysont également éligibles.



*Nathanaël Berthon (France) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

Le touche-à-tout du WTCR avec une expérience des essais en Formule 1, des courses sur glace et au Mans



*Tom Coronel (Pays-Bas) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

Alias The Showman, l'expérimenté Néerlandais, pilote polyvalent, qui fait prendra son 500ème départ en voiture de tourisme en 2020