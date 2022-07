Mikel Azcona, Goodyear #FollowTheLeader du WTCR, et son coéquipier de la BRC Hyundai N Squadra Corse, Norbert Michelisz, passeront de la Coupe du monde des voitures de tourisme de la FIA (WTCR) à la Coupe du monde des voitures de tourisme électronique de la FIA (ETCR) en Belgique ce week-end.

Et les fans du duo d'as peuvent les suivre en direct de la course BE, qui fait partie de l'événement Circuit Zolder Electrified, sur les plateformes en ligne et sur Eurosport Player.Le FIA ETCR est promu par Discovery Sports Events, la même organisation que le WTCR, et diffusé sur sa chaîne Eurosport ainsi que sur un vastede distribution.Les principales actions de la course BE seront diffusées sur Facebook et YouTube , tandis que les Super Finales DHL, décisives pour la suite de l'événement, seront diffusées et disponibles sur Eurosport Player.Auparavant, cette saison, la première Super Finale DHL était diffusée en direct et en différé pour des raisons de calendrier de diffusion. Toutefois, à partir de ce week-end, les deux super finales DHL seront diffusées en direct sur le lecteur Eurosport.Le lecteur Eurosport peut être téléchargé sur le Google Store ou Apple Store