Les as du WTCR Girolami et Guerrieri en vedettes à Buenos Aires

Néstor Girolami et Esteban Guerrieri ont pris sur leur temps de préparation en vue du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO pour assister à une conférence de presse dans la capitale argentine à Buenos Aires aujourd'hui.

Les deux hommes, pilotes Honda au sein du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport et amis proches, se sont rendus au siège de l'Automóvil Club Argentino pour rencontrer un large contingent de médias nationaux.



Ils ont parlé de leur saison à venir en WTCR OSCARO, leurs chances pour 2019, le fait de devenir équipiers et de représenter leur pays dans une série de la FIA.



En photo, de gauche à droite : Guerrieri, Carlos García Remohí (président de l'association argentine), Girolami et Martín De Gaetani, chargé des relations publiques de Honda Motor Argentina.

