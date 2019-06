Les as du WTCR Vervisch et Monteiro triomphent aux 24 Heures du Nürburgring

Les pilotes WTCR / OSCARO Frédéric Vervisch et Tiago Monteiro se sont imposés dans leur catégorie lors des 24 Heures du Nürburgring.

Le double tour d'horloe disputé sur la mythique Nordschleife du Nürburgring est réputée comme l'une des courses les plus difficiles du monde. Mais Vervisch a réussi à remporter la victoire finale, tandis que Monteiro a triomphé dans la catégorie TCR sur une Civic Type R du Team Castrol Honda Racing.



Vervisch, qui a signé un double podium pour l'équipe Comtoyou Team Audi Sport lors de la WTCR Race of Germany, qui s'est déroulée avant le départ de la course des 24 heures, a partagé la R8 LMS de l'équipe Audi Sport Team Phoenix R8 LMS avec Pierre Kaffer, Frank Stippler et Dries Vanthoor. Monteiro était associé à Dominik Fugel, Markus Oestreich et Cedrik Totz pour remporter une victoire de classe méritée.



Parmi les autres pilotes WTCR / OSCARO en action, Tom Coronel a terminé 10e, mais Nicky Catsburg et Augusto Farfus ont tous deux été contraints à l'abandon.

