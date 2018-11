Les aventures de Ma à Macao ont presque débouché sur de nouveaux points en WTCR

Ma Qing Hua est passé à une position près de marquer encore des points en WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO avec un remontée jusqu'à la 11e place lors de la course 3 de la WTCR Race of Macau dimanche.

Premier pilote chinois à avoir marqué des points en WTCR OSCARO, à l'occasion de la course de Wuhan le mois dernier, Ma s'est montré en grande forme à Macao, passant de la 16e à la 13e place dans la course 2 et et de la 16e à la 11e place dans la course 3. Plus tôt dans le week-end, il avait grimpé de la 14e à la 9e place, mais avait été contraint d'abandonner avec les dommages subis lors d'une collision au deuxième tour.



“J'ai gagné beaucoup de terrain depuis ma position de départ [dimanche], à chaque fois depuis la 16e place sur la grille, je voulais vraiment marquer des points. Les deux courses ont été difficiles. c'est compliqué de se rapprocher des voitures devant vous dans les virages, puis de perdre du terrain dans les lignes droites à cause de la BoP, et cela ne me laissait aucune chance de doubler si je ne forçais pas l'autre conducteur à commettre une erreur."



À propos de son abandon du samedi, le pilote Honda du Boutsen Ginion Racing a déclaré: «C’était vraiment dommage, car je pense que nous étions à peu près certains de marquer de bons points. J'ai pris un départ fantastique et suis passé de la 14ème à la 9ème place, mais un incident s'est produit à Lisboa. John Filippi est venu à l'extérieur, alors j'ai réduit un peu ma vitesse pour prendre une trajectoire plus serrée et j'ai été touché par derrière par Thed Björk. Cela m'a poussé vers Filippi, l'a poussé contre le mur et a endommagé ma voiture. Même le fait de prendre le départ était un exploit; mon arbre de transmission a cassé lors de mon tour de mise en grille, mais l'équipe a fait un travail incroyable pour le changer en seulement cinq minutes. Ces gars sont géniaux. "

