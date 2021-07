Les tickets sont officiellement en vente pour la WTCR Race of Spain et la course de PURE ETCR sur le Motorland Aragon, les 10 et 11 juillet.

Une autorisation spéciale a été accordée pour permettre à 6 400 fans d'assister à l'événement dans le cadre d'un retour progressif des spectateurs aux événements sportifs internationaux qui a été récemment approuvé par le conseil de sécurité local.



La présence des supporters sera conforme à un protocole exhaustif qui a été élaboré en tenant compte des caractéristiques et des installations du circuit afin de garantir la santé et la sécurité de tous sur place.



En plus de savourer le spectacle de WTCR, les fans pourront assister à la course SP de PURE ETCR pour la série de voitures de tourisme entièrement électriques.



CliquezICIpour plus d'informations.

