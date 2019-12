Les candidats au titre WTCR prêts pour la super-finale à Sepang

Le titre 2019 du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO va se jouer dimanche soir, avec quatre pilotes en lice pour le titre après 27 premières courses animées.

Norbert Micheliszconserve l'ascendant, ayant signé une double DHL Pole Position vendredi pour bâtir une avance de 15 points surEsteban Guerrieri, qui le rejoindra en première ligne pour l'ultime course de la saison.



Yvan MulleretThed Björkrestent en lice pour le sacre, à 21 et 38 points de Michelisz respectivement. Leurs espoirs sont infimes après deux séances qualificatives difficiles, mais 75 points restent à prendre lors des trois manches de dimanche : l'identité de celui qui sera couronné Roi du WTCR lors des Races of Malaysia demeure très incertaine.



Ce samedi, ils ont rencontré des médias du monde entier au Sepang International Circuit, et voici ce qu'ils ont dit de leurs chances de titre.



Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai i30 N TCR)

Points :326 (+15 points sur Guerrieri)

Grille Course 1 :PremierGrille Course 2 :10eGrille Course 3 :Premier



“Nous sommes dans une position un peu meilleure qu'au début du week-end, mais il faut dire qu'il y a 75 points à prendre et j'en ai 15 d'avance, rien n'est fait. Ce n'est pas le moment de se détendre et de s'enthousiasmer au sujet des qualifications d'hier. Nous pouvions être contents après la deuxième séance qualificative, un peu, mais aujourd'hui il s'agit uniquement de se préparer pour demain. Je ne veux pas faire comme si nous n'étions pas en bonne position, car nous le sommes, mais il reste beaucoup de chemin à parcourir. Je dois dire que je suis confiant.”



Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR)

Points :311 (-15 points sur Michelisz)

Grille Course 1 :NeuvièmeGrille Course 2 :10eGrille Course 3 :Deuxième



“C'est relativement ouvert, je dois dire. Je suis un peu surpris que Lynk & Co n'ait pas le rythme, nous pensions tous qu'ils auraient le niveau comme à Macao. Mais de notre côté, après un week-end si difficile à Macao, partir avec des Honda dans le top 3 des trois courses est très positif. Norbi a 15 points d'avance, c'est une certaine marge, mais il en reste 75 à prendre. Je dirais que je suis satisfait à 90% pour l'instant.”



Yvan Muller (Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR)

Points :305 (-21 points sur Michelisz)

Grille Course 1 :16eGrille Course 2 :13eGrille Course 3 :13e



“Bien sûr, après les qualifications, nous sommes assez loin. En ce qui concerne le championnat des pilotes, notre destin n'est pas entre nos mains, mais je pense que c'est fini. L'objectif est désormais de se battre pour le championnat des équipes, mais même ça, ce sera difficile. Il nous faut étudier tous les scénarios possibles. Ce sera dur, mais nous ferons de notre mieux. Nous continuons de nous battre, nous n'abandonnons pas.”



Thed Björk (Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR)

Points :288 (-38 points sur Michelisz)

Grille Course 1 :28eGrille Course 2 :19eGrille Course 3 :19e



“Nous allons nous battre pendant trois courses, en essayant simplement de faire autant de dépassements que possible pour marquer des points, et nous verrons où nous nous retrouverons. Il nous reste une journée et trois courses pour aller aussi vite que possible.”



Les courses de dimanche sont prévues à 15h15, 18h15 et 20h10, heure locale.

