Les grands talents hongrois Norbert Kiss et Norbert Michelisz se sont retrouvés au Hungaroring pour marquer le début du Super Racing Festival, qui comprend les rendez-vous, ce week-end, du FIA European Truck Racing Championship et de la WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Kiss est double champion FIA ETRC, tandis que son compatriote Michelisz a remporté le titre FIA WTCR la saison dernière. Ils sont bons amis et avaient l’habitude de s’affronter plus tôt dans leur carrière.

“Nous avons déjà eu un week-end commun il y a deux ans et c’était fantastique”, a déclaré pour sa part Michelisz.“Dès que ma course était terminée et que la sienne allait débuter, j’allais le regarder depuis la tribune. Je le connais depuis longtemps et j’aime beaucoup avoir l’occasion de partager le week-end avec lui, ainsi que de regarder les camions.”