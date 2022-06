Les pilotes alsaciens Yann Ehrlacher et Yvan Muller, qui cumulent à eux deux six titres en supertourisme mondial de la FIA, se sont joint aux officiels locaux et aux organisateurs de l'épreuve pour lancer la préparation de la première WTCR Race of Alsace GrandEst, qui doit se tenir à l'Anneau du Rhin les 6 et 7 août.

Ehrlacher, 25 ans, et son illustre oncle Yvan Muller, 52 ans, participent à la WTCR - FIA World Touring Car Cup pour Cyan Racing Lynk & Co. Cette série, promue par Discovery Sports Events, une société basée à Paris, se rend pour la première fois sur le site alsacien cet été pour deux courses diffusées en direct dans plus de 185 pays et disputées par les marques automobilesAudi,CUPRA,Honda,HyundaietLynk & Copar le biais de leurs départements de course clients.



Ehrlacher, dont la mèreCathy Muller, la sœur d'Yvan Muller, était elle-même une pilote de course à succès, est le fils de l'ancien footballeur professionnelYves Ehrlacher, champion de France en 1979 avec le Racing Club de Strasbourg. Il a remporté le titre de champion du WTCR au cours des dernières saisons et prendra le départ de ses manches nationales de la série en tant que champion du WTCR.



"Avec Yvan, nous sommes vraiment fiers de représenter l'Alsace et avoir une course ici est absolument incroyable",a déclaré Ehrlacher."C'est bon aussi pour les fans parce que cette région a toujours été fanatique de la course. Nous avons eu le championnat du monde des rallyes dans le passé avec Sébastien Loeb, mais les fans attendaient le retour d'un événement de haut niveau et maintenant c'est le cas. Ce sera un grand événement et le circuit est aussi très bon. Il y a une longue ligne droite, des virages à haute et basse vitesse et une chicane rapide. Il sera assez intense de faire un bon tour, mais ce sera vraiment une bonne course serrée et quelque chose que les fans aimeront voir."



Ehrlacher a effectué des tests à l'Anneau du Rhin plus tôt cette année et a remarqué la sensation "étrange" qu'il a ressentie."C'était vraiment étrange et vraiment bizarre de se réveiller chez moi et d'aller voir les gens avec qui je travaille loin de chez moi mais à seulement 20 minutes de route. Je ne suis pas habitué à voir mon équipe à 20 minutes de l'endroit où j'allais à l'école. Un lundi matin, il y a cinq ans ou quelque chose comme ça, je me réveillais à la même heure pour aller à l'école. Là, c'était pour effectuer des tests, je me suis réveillé et j'ai pris la même route pour aller sur un circuit de course en tant que pilote professionnel, c'était un sentiment partiulier."



Muller, qui détient le record du plus grand nombre de victoires en course et de titres du championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA, a déclaré :"Nous sommes très heureux d'avoir l'opportunité de courir au moins une fois dans notre carrière devant de nombreuses personnes de notre région. Cela va probablement créer un peu plus de pression parce que beaucoup de gens seront là, donc ce ne sera pas un week-end facile, mais nous allons essayer de gérer. J'ai participé à l'épreuve du WRC en Alsace mais ce n'est pas comparable car le WRC n'est pas ma catégorie, j'y étais presque en tant que touriste mais ici je suis un pilote WTCR et c'est en World Touring Cars que j'ai obtenu mes titres, ce sera donc différent de l'expérience du WRC. La piste est assez intéressante mais elle est délicate et on peut faire des erreurs."



Jean-Baptiste Ley, directeur du WTCR pour le promoteur Discovery Sports Events, a déclaré :"Le lancement d'aujourd'hui est une autre étape importante pour amener le WTCR dans la région du Grand-Est de la France, un centre de construction automobile très important, et qui a une longue histoire dans les secteurs du sport automobile et de l'automobile. Avec Yann et Yvan sur la grille, nous pouvons être sûrs d'avoir beaucoup de soutien de la part de la population locale et les fans qui viendront à l'Anneau du Rhin ou qui regarderont la télévision dans le monde entier auront droit à beaucoup d'action".



Lors du lancement, auquel ont également assisté les directeurs de l'Anneau du Rhin,Caroline BugattietFrançois Rinaldi,Joshua Reibel, directeur général du circuit, a présenté le programme provisoire de l'événement et détaillé plusieurs activités qui se dérouleront sur le circuit et à Mulhouse le 5 août. Parmi celles-ci, une exposition de voitures WTCR et une séance d'autographes dans la ville, tandis que les fans qui assisteront à l'événement pourront profiter d'une démonstration de voitures historiques Bugatti et de la Bugatti Veyron de 1001 chevaux. Parmi les autres attractions, citons une Formule 1 historique qui fera un tour de circuit, une démonstration militaire ainsi que de nombreuses autres activités.



Les sessions de piste provisoires de la WTCR Race of Alsace GrandEst sont les suivantes :



Samedi 6 août

09h30-10h15 :Essais libres 1

12h30-13h00 :Essais libres 2

15h00-15h20 :Qualification Q1

15h25-15h35 :Qualifications Q2

15h45-16h00 :Qualification Q3



Dimanche 7 août

12h15 :Course 1 (30 minutes+1 tour)

16h15 :Course 2 (25 minutes+1 tour)



L'Anneau du Rhin en bref

L'Anneau du Rhin a vu le jour en 1996 et propose un tracé de 3,621 kilomètres inspiré du Circuit Paul Ricard. La ligne droite principale est longue de 1050 mètres, tandis que son emplacement dans une forêt pittoresque offre un cadre spectaculaire. Situé à équidistance des villes de Colmar et de Mulhouse, le site bénéficie d'un accès à d'excellentes infrastructures de transport et de nombreux hébergements. La région Grand Est abrite non seulement l'Anneau du Rhin, mais aussi la marque de voitures de sport Bugatti et une usine de fabrication PSA. Sur les 35 000 emplois fournis dans la région, 35 000 sont dans l'industrie automobile. Par ailleurs, Caroline Bugatti, petite-fille d'Ettore Bugatti, est membre du conseil d'administration de l'Anneau du Rhin.Sébastien Loeb, neuf fois champion du monde des rallyes de la FIA, et Yann Ehrlacher et Yvan Muller, plusieurs fois champions du monde des voitures de tourisme de la FIA, sont tous nés et ont grandi en Alsace.

