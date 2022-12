Les trois vainqueurs de titre en WTCR - FIA World Touring Car Cup de 2022 ont été célébrés lors d'une cérémonie spectaculaire sur le Jeddah Corniche Circuit en Arabie Saoudite la nuit dernière.

Mikel Azcona, l'équipe BRC Hyundai Squadra Corse etRob Huffont été honorés pour leurs victoires respectives dans la WTCR - FIA World Touring Car Cup pour les pilotes, la WTCR - FIA World Touring Car Cup pour les équipes et le Trophée WTCR.



Néstor GirolamietNathanaël Berthon, qui se sont classés respectivement deuxième et troisième au classement final WTCR des pilotes*, ont également été honorés, tout commeTom CoroneletMehdi Bennani- qui était représenté ce soir-là par François Verbist de Comtoyou Team Audi Sport - pour avoir terminé respectivement deuxième et troisième du Trophée WTCR.



Mikel Azcona (ESP), BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

"C'est un sentiment fantastique, c'est quelque chose que je ne peux pas croire. J'ai travaillé toute ma vie pour cela. J'ai travaillé très dur ces quatre dernières années ici en WTCR pour gagner le titre. En fait, c'est l'œuvre de ma vie, à commencer par ma famille, mes parents. Maman et papa, merci pour tout ce que vous m'avez donné, cette opportunité de m'illustrer dans ce sport. Cette saison a été parfaite. Dès mon arrivée dans l'équipe, j'ai été très bien accueilli, dès le premier jour avec Norbi [Michelisz], avec tout le monde dans l'équipe, mes mécaniciens, tout le monde. Si vous êtes à côté des bonnes personnes, les bonnes choses arrivent. Je dois remercier tous les membres de l'équipe pour leur travail, non seulement pendant les week-ends de course, mais aussi du lundi au lundi. Gagner le titre est incroyable, merci à tous pour cette opportunité."



Gabriele Rizzo, Directeur d'équipe, Hyundai N Squadra Corse

"C'est une émotion incroyable, la troisième fois que nous remportons le titre des pilotes mais la première fois pour le titre des équipes. C'était un long voyage depuis 2018 pour WTCR mais la même chose pour nous. Le développement de la i30 avec Hyundai, le premier titre avec Gabriele [Tarquini], le deuxième titre avec Norbi [Michelisz]. Puis deux années sans titres mais avec de bonnes saisons et un changement de modèle de voiture pour l'Elantra N TCR. Avec le développement de l'Elantra, nous sommes revenus et nous avons remporté les deux titres. Je suis vraiment fier de l'équipe et du fait que nous mettons tout en place. Je pense que nous avons atteint un très, très bon niveau avec notre stratégie en qualifications, la performance, la constance en course des pilotes et je peux simplement dire merci à Mikel, à Norbi, à Nicky [Catsburg], aux deux Gabrieles [Tarquini et Palmitesta], à Davide [Guerci], à tous les ingénieurs et au personnel et évidemment à Hyundai Motorsport pour son incroyable service client.



Rob Huff (GBR), Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición

"Je suis ravi de remporter le Trophée WTCR. C'est un véritable privilège et une réussite incroyable étant donné que nous ne courions pas deux semaines avant le début de la saison. La compétition a été rude car nous connaissons le niveau de Mehdi [Bennani], Tom [Coronel] et mon coéquipier Dani [Nagy]. En fin de compte, nous sommes dans le Trophée WTCR parce que nous n'avons pas le soutien d'un constructeur, donc ce titre est vraiment un témoignage de ce que l'équipe a réussi à faire. Nous sommes la plus petite équipe sur la grille physiquement et financièrement, donc ce que nous avons réalisé est incroyable."



VAINQUEURS DE TITRE WTCR EN 2022*



WTCR - Coupe du monde des voitures de tourisme de la FIA pour les pilotes :

Mikel Azcona (ESP), BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR



WTCR - Coupe du monde des voitures de tourisme de la FIA pour les équipes :

BRC Hyundai N Squadra Corse



Trophée WTCR :

Rob Huff (GBR), Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición



*Sous réserve de la confirmation des résultats par la FIA

