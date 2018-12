Les champions du WTCR OSCARO honorés par la FIA en Russie en présence d’Hamilton

Gabriele Tarquini est officiellement le vainqueur de la WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO après avoir été honoré lors de la cérémonie de remise des prix de l’organe directeur à Saint-Pétersbourg, en Russie, la nuit dernière.

Tarquini, à gauche sur la photo, est devenu le vainqueur provisoire du titre en WTCR OSCARO pour trois points à l'issue d'une confrontation passionnante à Macao le mois dernier, alors que sept pilotes étaient en lice pour le titre.



Lors de la cérémonie de remise des prix FIA qui s’est tenue dans le grand hall de l’historique Philharmonia de Saint-Pétersbourg, l’Italien Tarquini a reçu le trophée de la FIA, devenant le premier champion du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO pour les pilotes.



Ce prix complète le trophée du promoteur du WTCR, Eurosport Events, qui lui a été remis par le responsable de l’organisation, François Ribeiro, et le président de la Commission FIA Touring Car, Alan Gow, à Macao.



Yvan Muller, à droite, a également été honoré lors de l'événement. Le Français, qui a terminé deuxième derrière Tarquini au championnat pilotes, a remporté le WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO par équipes en sa qualité de patron du Yvan Muller Racing, qui a battu l'autre formation équipée de Hyundai i30 N TCR, le BRC Racing Team pour trois points seulement.



Les autres lauréats de la FIA ​​honorés à Saint-Pétersbourg sont Lewis Hamilton, champion du monde de Formule 1, Sébastien Ogier, vainqueur du Championnat du Monde des Rallyes FIA, et Johan Kristoffersson, qui a remporté le Championnat du Monde des Rallycross FIA pour la deuxième fois.



Alexey Lukyanuk et Alexey Arnautov, deux habitants de Saint-Pétersbourg, sont officiellement les vainqueurs du Championnat d’Europe des Rallyes FIA ERC après avoir reçu leur trophée lors de la cérémonie du vendredi soir. Comme le WTCR OSCARO, l'ERC est promu par Eurosport Events.



Photo: Facebook.com/WorldTouringCarCup

The post Les champions du WTCR OSCARO honorés par la FIA en Russie en présence d’Hamilton appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.