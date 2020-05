Les changements du calendrier du WTCR en détail

-

Plusieurs changements ont été apportés au calendrier du WTCR - FIA World Touring Car Cup 2020, qui devrait se tenir sur six week-ends en accord avec les restrictions des divers gouvernements.

A l'heure actuelle, les organisateurs de la Coupe du monde des voitures de tourisme de la FIA - WTCR 2020 espère pouvoir suivre le calendrier ci-dessous :



WTCR Race of Austria (Salzburgring, 12-13 septembre), 2 courses

WTCR Race of Germany (Nürburgring Nordschleife, 24-26 septembre), 2 courses

WTCR Race of Slovakia (Slovakia Ring,10-11 octobre), 3 courses

WTCR Race of Hungary (Hungaroring, 17-18 octobre), 3 courses

WTCR Race of Spain (MotorLand Aragón, 31 octobre-1er novembre), 3 courses (photo)

WTCR Race of Italy (Adria International Raceway, 14-15 novembre), 3 courses



Les changements prévus sont résumés ci-dessous :

*Courses en Autriche, Slovaquie et Espagne reportées aux dates ci-dessus, nouvel événement en Italie à Adria

*Les épreuves en Allemagne et en Hongrie ont été rétablies après avoir été initialement abandonnés en raison de restrictions

*Les problèmes de planification locale et de ressources empêchent malheureusement la course WTCR du Portugal à Vila Real d'avoir lieu en 2020, mais un retour pour le 90e anniversaire de la course de rue en 2021 est un objectif annoncé.

*Les courses de WTCR en Chine, à Macao, en Malaisie et en Corée du Sud ne se dérouleront malheureusement pas en 2020.

*Toutes les courses seront donc en Europe en 2020 avec l'espoir de retourner en Asie en 2021, où des relations solides demeurent avec les promoteurs de l'événement

