Les connexions du WTCR avec la Formule 1

Vous êtes vous déjà demandé ce que les as du WTCR - FIA World Touring Car Cup Tiago Monteiro et Gabriele Tarquini avaient en commun ? Lisez pour savoir cela, et bien d'autres choses encore.

Kevin Ceccon : Vainqueur de course en WTCR, a participé à un test rookie en F1 à Abu Dhabi pour Toro Rosso en 2011



Tom Coronel : Pilote de supertourisme, a effectué un test pour l'écurie de F1 Arrows en 1999. Il travaille aujourd'hui comme consultant en F1 à la télévision néerlandaise, parallèlement à ses engagements en WTCR.



Goodyear : Le fournisseur officiel de pneumatiques du WTCR compte 368 victoires en Formule 1 à son actif



Ma Qinghua : Vainqueur pour l'équipe Mulsanne en WTCR, premier Chinois à conduire une F1 lors d'un week-end de grand prix



Tiago Monteiro : Vainqueur de l'épreuve WTCR à domicile en 2019, seul Portugais à être monté sur un podium en F1



Aurélien Panis : Sur le podium du WTCR en Malaisie la saison dernière, il est le fils d'Olivier Panis, vainqueur du Grand Prix de Monaco en 19961



Andy Priaulx : vainqueur en WTCR en 2019, pilote d'essai de l'écurie BMW Williams F1 Team en 2005



Sepang : Le circuit international de Sepang, où s'est déroulé la saison dernière la finale du championnat WTCR, a accueilli le Grand Prix de Malaisie de F1 à 12 reprises



Gabriele Tarquini : Vainqueur du premier titre WTCR, a marqué des points pour AGS en Formule 1



Max Verstappen : La star de l'équipe Red Bull F1 a visité la grille du WTCR lors de la course 2 à Zandvoort en 2018

