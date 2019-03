Les couleurs favorites de Michelisz inspirent son nouveau design de numéro en WTCR

Norbert Michelisz n'a eu qu'une seule demande lorsqu'il a chargé son designer de concevoir le logo qui servira de base au design de son numéro pour le WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Le design de Michelisz intègre son désormais célèbre numéro "5", ainsi que ses deux couleurs préférées, comme l'explique le Hongrois, pilote Hyundai.



"Il y a quelques années, j'ai ressenti le besoin d'un logo personnel," dit Michelisz. "Ma seule demande au designer est d'y inclure mes couleurs préférées, qui sont le noir et le blanc, ainsi que le chiffre '5'. Il a pris pour logo la première lettre de mon prénom et de mon nom de famille plus le chiffre '5'. Nous voulions juste avoir un format pour le chiffre qui convient le mieux aux lettres et c'est pourquoi nous avons ce format. En plus, on a trouvé que le rouge rend mieux avec la combinaison noir et blanc."



Eurosport Events, promoteur du WTCR / OSCARO, invite les pilotes à soumettre leurs propres numéro de course pour 2019. Bien qu'ils ne figureront pas sur les côtés ou les pare-brise des voitures en compétition conformément aux règlements sportifs WTCR / OSCARO de la FIA, ils auront plusieurs utilisations en vue des fans, y compris les graphiques télévisés et le matériel d'affichage des séances d'autographes.

