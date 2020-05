Les coups d’éclats du WTCR

-

Luca Engstler, qui fait l'objet du WTCR Lockdown Quiz du jour, a frappé d'entrée lors de ses débuts en WTCR - FIA World Touring Car Cup en tant que pilote wildcard sur le Slovakia Ring la saison dernière. Voici comment Engstler et quatre autres pilotes exceptionnels ont réussi leur entrée sous les feux de la rampe.

João Paulo de Oliveira

Le Brésilien a brillamment piloté sa Honda du KC Motorgroup lors de la WTCR Race of Malaysia la saison dernière pour protéger Esteban Guerrieri, lui aussi pilote de Honda Civic Type R TCR, en quête du titre dans la course 1. Parti de la 13e place sur la grille de départ, il terminait cinquième et tenait tête à la Lynk & Co Cyan Racing d'Yvan Muller, alors que le Français s'efforçait de maintenir ses propres chances de titre. Mais Muller n'a pas réussi à dépasser de Oliveira pour aller chercher Guerrieri, le rythme impressionnant de de Oliveira lui permettant de remporter le TAG Heuer Best Lap Trophy.



Luca Engstler

Engstler avait déjà la réputation d'un champion de la catégorie TCR lorsqu'il a rejoint la #WTCR2019SUPERGRID en tant que pilote wildcard lors de la WTCR Race of Slovakia en mai dernier. Le jeune homme, alors âgé de 19 ans, a signé deux top 10 dans une Hyundai i30 N TCR de l'équipe Engstler. Bien que son statut de wildcard l'ait rendu inéligible pour marquer des points en Slovaquie, il a rejoint le BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team à Macao en tant que remplaçant d'Augusto Farfus et est reparti avec une 14e place comme meilleur résultat du week-end dans la Course 3 pour marquer ses premiers points WTCR.



Dániel Nagy

À ce jour, Nagy est le seul pilote wildcard à avoir signé un podium en WTCR grâce à une belle remontée jusqu'à la deuxième place dans la course 2 de la WTCR Race of Hungary en 2018. Au volant d'une Hyundai i30 N TCR de l'équipe M1RA, Nagy a également obtenu une sixième et une septième places pour compléter sa belle performance sur le sol hongrois.



René Rast

Rast a rejoint la grille de départ sur son épreuve nationale, la WTCR Race of Germany, en 2008 en tant que champion DTM en titre. Cinquième lors des qualifications, il s'est aligné en 15e position après avoir écopé d'une pénalité de 10 places sur la grille de départ pour n'avoir pas suffisamment ralenti sous les drapeaux jaunes. Il a terminé sixième à l'issue de la première manche, mais il était prêt à frapper fort dans la Course 2 après être parti de la première ligne. Cependant, un contact avec Rob Huff a laissé son Audi RS 3 LMS avec des dommages à la direction et il n'a pas pu atteindre le quatrième virage. Il n'a pas pris le départ de la course 3.



Hafizh Syahrin (photo)

La star malaisienne de MotoGP a relevé un défi d'un genre différent lorsque son pays a accueilli le WTCR pour la première fois. En plus de participer à la super-finale de Sepang, qui décidait du titre, Syahrin a participé aux 8 heures de Sepang du Championnat du monde d'endurance FIM. Malgré une expérience limitée sur quatre roues et un programme plutôt chargé, Syahrin a terminé dans le top 15 de la course 3.



Voici un rappel de tous les coureurs wildcard WTCR et du meilleur résultat qu'ils ont obtenu :



Les wildcards WTCR de 2018



André Couto : WTCR Race of Macau / Meilleur résultat : 18e



Edgar Florindo : WTCR Race of Portugal / Meilleur résultat : 12e



Petr Fulín : WTCR Race of Slovakia / Meilleur résultat : 5e



Lam Kam San : WTCR Race of Macau / Meilleur résultat : - (Non qualifié)



Billy Lo : WTCR Race of Macau / Meilleur résultat : 19e



Dániel Nagy : WTCR Race of Hungary / Meilleur résultat : 2e



René Rast : WTCR Race of Germany / Meilleur résultat : 6e



Kris Richard : WTCR Race of Germany / Meilleur résultat : 16e



José Rodrigues : WTCR Race of Portugal / Meilleur résultat : 15e



Filipe Souza : WTCR Race of Portugal / Meilleur résultat : 17e



Andrzej Studenič : WTCR Race of Slovakia / Meilleur résultat : 12e



Attila Tassi : WTCR Race of Hungary / Meilleur résultat : 15e



Kevin Tse : WTCR Race of Macau / Meilleur résultat : 17e



Rui Valente : WTCR Race of Macau / Meilleur résultat : - (non qualifié)



Bernhard van Oranje : WTCR Race of Netherlands / Meilleur résultat : 19e



Michael Verhagen : WTCR Race of Netherlands / Meilleur résultat : 20e



Les wildcards du WTCR de 2019



Antti Buri : WTCR Race of Germany / Meilleur résultat : 11e



Mitchell Cheah : WTCR Race of Malaysia / Meilleur résultat : 16e



João Paulo de Oliveira : WTCR Race of Malaysia / Meilleur résultat : 5e



Luca Engstler : WTCR Race of Slovakia / Meilleur résultat : 10e



Jim Ka To : WTCR JVCKENWOOD Race of Japan, WTCR Race of Macau / Meilleur résultat : 21e



Douglas Khoo : WTCR Race of Malaysia / Meilleur résultat : 21e



Arthur Law : WTCR Race of Macau / Meilleur résultat : - (Non qualifié)



Billy Lo : WTCR Race of Macau / Meilleur résultat : 23e



Ritomo Miyata : WTCR JVCKENWOOD Race of Japan / Meilleur résultat :- (n'a terminé aucune des trois courses)



Hafizh Syahrin : WTCR Race of Malaysia / Meilleur résultat : 15e



James Tang : WTCR Race of Macau / Meilleur résultat : - (non qualifié)



Támas Tenke : WTCR Race of Hungary / Meilleur résultat : 18e



Ryuichiro Tomita : WTCR JVCKENWOOD Race of Japan / Meilleur résultat : 17e



Terence Tse : WTCR Race of Macau / Meilleur résultat : - (non qualifié)



Kwai Wah Wong : WTCR Race of Macau / Meilleur résultat : - (non qualifié

