Les courses à la WTCR sont de retour à Sepang

Le Sepang International Circuit a accueilli de nouvelles courses de même spécification que le WTCR le week-end dernier, à savoir les manches d'ouverture du TCR Malaysia.

Site de la super-finale du WTCR – FIA World Touring Car Cup, où s'est joué le titre en décembre dernier, Sepang est également l'hôte de toutes les courses composant la deuxième saison de TCR Malaysia.



Dans des conditions très différentes des fortes pluies connues par la #WTCR2019SUPERGRID en course il y a un mois, Luca Engstler, champion en titre et pilote WTCR à l'occasion, a remporté la première manche, puis Nicolas Gruber la seconde. Tous deux pilotaient une Hyundai i30 N TCR pour le Team Engstler.



Le local de l'étape Douglas Khoo, qui avait été wild-card à la WTCR Race of Malaysia, a fini sixième et neuvième des deux épreuves, pilotant une CUPRA TCR pour l'équipe Viper Niza Racing.



Le Sepang International Circuit accueillera la super-finale du WTCR 2020 du 10 au 13 décembre avec le FIM Endurance World Championship pour former à nouveau un enthousiasmant double programme.



Le TCR Malaysia fera son retour à Sepang du 14 au 16 février.



Photo :TCR-series.com

