-

Les courses d'avant-saison du championnat WTCR Esports, qui se sont déroulées dimanche sur un Salzburgring virtuel, ont donné un avant-goût de ce qui attend les fans lorsque le WTCR - FIA World Touring Car Cup se rendra sur le circuit réel en septembre.

Les longues lignes droites et les zones de freinage du Salzburgring se sont combinées pour créer deux courses en ligne pleines d'action avec trois podiums différents dans chaque course.



Le spectacle a souligné le fait que les cinq autres épreuves du championnat de pré-saison Esports WTCR, qui est exclusivement réservé aux pilotes WTCR, sont à ne pas manquer.



Le Salzburgring doit accueillir la première course WTCR d'Autriche les 12 et 13 septembre. Cliquezicipour plus d'informations.

WTCR La légende du World Touring Car, Priaulx, explique sa décision “déchirante” de mettre un terme à l IL Y A 6 HEURES

The post Les courses d’Espors WTCR d’avant-saison ont donné un avant-goût de ce qui nous attend sur le Salzburgring appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Björk et Dahl saluent le départ du champion Priaulx IL Y A 7 HEURES