Bence Bánki (Red Bull Racing Esports / Lynk & Co) a remporté la course 1 après avoir dépassé Gergo Baldi, le détenteur de la pole position, dans l'avant-dernier tour. Il s'est de nouveau imposé dans la course 2, cette fois en dépassant son rival de l'équipe M1RA Esports dans le dernier tour.



Mais il n'y aura pas eu de coup du chapeau pour Bánki, qui a été pris dans une collision en début de course dans la troisième manche, Baldi remportant finalement la victoire pour porter son avance au championnat à 20 points.



Visitez FIAWTCR.com pour un résumé complet à venir.