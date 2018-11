Timo Scheider n'a pas seulement décroché ses premiers points en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, il a aussi décroché son premier podium après une belle démonstration pour ses débuts à Macao.

Après avoir mené sa Honda Civic Type R TCR du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport à la huitième place de la course 1, le double champion DTM a presque converti sa pole position DHL en grille inversée en une première victoire, préférant se contenter d'une deuxième place.



«Je pensais que c’était déjà super [samedi] d’obtenir mes premiers points enWTCR, mais signer mon premier podium un jour plus tard, lors de ma première visite à Macao, est absolument fantastique", a déclaré le pilote allemand. “L’équipe n’a pas changé une seule chose sur la voiture depuis que nous avons roulé en EL1 vendredi, ce qui signifie que je pouvais me concentrer sur l’amélioration de ma conduite avec une voiture cohérente.



«Dans la course 3, j'ai été poussé dans l'échappatoire. Cela a endommagé ma suspension avant, qui s'est cassée en arrivant à haute vitesse au virage du Mandarin. Je n'ai rien tapé, mais la course était finie. ”

