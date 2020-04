Les dessous des contrats des pilotes WTCR

-

Le marché des transferts en sport automobile ne s'arrête jamais : si certaines équipes font le maximum pour conserver leurs pilotes, d'autres font le forcing pour recruter de nouveaux éléments. Voici les dessous de dix signatures en WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Un pari gagnant. Par Néstor Girolami

Girolami était si déterminé à participer à la WTCR qu'il a pris un vol de son Argentine natale vers le Japon pour le week-end de Suzuka en octobre 2018. Des réunions ont eu lieu, des discussions ont eu lieu et dès le mois de janvier suivant, il a été annoncé comme faisant partie de l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport sur une Honda.



On est jamais aussi bien servi que par soi-même. Par Daniel Haglöf

Lorsque l'équipe PWR Racing a rejoint la grille du WTCR en 2019, son co-fondateur et PDG Daniel Haglöf s'est désigné comme l'un des deux pilotes. Mais ce n'était pas sans raison, si l'on en croit le CV du Suédois.



Posséder la piste. Par Bernhard van Oranje

Il y avait de la place sur la grille pour deux pilotes wildcard lorsque le WTCR a visité Zandvoort pour la première fois en 2018. En tant que coureur expérimenté et propriétaire de la piste, il était tout à fait logique que le Prince Bernhard van Oranje prenne place dans l'une des deux Audi du Bas Koeten Racing inscrites à l'épreuve. Un rendez-vous royal ultime, rien de moins.



Simple comme un coup de fil. Par James Thompson

James Thompson était assis chez lui à Ibiza lorsque l'appel est arrivé à la veille de la première saison de WTCR à courir pour ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. "J'étais assis chez moi quand René [Münnich] m'a appelé et m'a demandé si j'avais envie de faire quelques courses", a expliqué Thompson. "Eh bien, ça m'a pris 30 secondes pour me décider."



Saisir sa chance. Par Kevin Ceccon

Lorsque l'équipe Mulsanne a eu besoin d'un pilote pour reprendre le siège laissé vacant par Gianni Morbidelli pour la course WTCR de Slovaquie en 2018, Kevin Ceccon n'a pas laissé passé cette chance et a marqué les points qui ont conduit à un accord permanent avec l'équipe alignant des Alfa Romeo.



Bien connaître la voiture. Par Luigi Ferrara

Bien que Suzuka et Macao aient représenté des territoires inexplorés pour Luigi Ferrara, sa connaissance de l'Alfa Romeo Giulietta TCR de Romeo Ferraris a fait de lui un choix évident pour remplacer au pied levé un Fabrizio Giovanardi qui n'était plus disponible. Ferrara était en transit à Helsinki en direction du Japon lorsque son engagement a été tardivement officialisé.



Un soutien national. Par Denis Dupont (photo)

L'initiative de l'équipe nationale belge du RACB est un excellent exemple d'une fédération qui récolte des fonds et les investit dans de jeunes talents pour leur permettre de courir. Denis Dupont a rejoint le programme en 2016 et le soutien a conduit à une campagne WTCR entièrement financée pour 2018. Dupont a rendu la confiance du RACB en signant deux podiums sur son Audi Comtoyou.



Gagner un titre. Par Mikel Azcona

Si elle ne garantit en aucun cas sa place en WTCR pour 2019, la conquête du titre de champion d'Europe de TCR par Mikel Azcona la saison précédente en a fait un candidat très recherché. L'Espagnol a pu hériter d'un volant au sein de l'équipe PWR.



Une invitation pour le grand bal. Par Billy Lo

Chaque saison, l'ASN de Macao, l'Association générale automobile Macao-Chine, nomme un groupe de pilotes wildcards pour participer à sa légendaire course en ville. Le Macanais Billy Lo a été l'un des heureux élus en 2018 et 2019.



Mettre les bases en place. Par Gabriele Tarquini

Ayant développé la Hyundai i30 N TCR à partir de zéro, personne ne connaissait mieux la machine coréenne que le champion du monde des voitures de tourisme de la FIA en 2009. Tarquini s'est logiquement engagé pour mener l'assaut en WTCR de l'équipe BRC Racing Team, sur Hyundai, en 2018. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire, puisque l'Italien s'est emparé du titre.

WTCR Yvan Muller se confie dans le podcast WTCR Fast Talk présenté par Goodyear HIER À 10:00

The post Les dessous des contrats des pilotes WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR #RaceAtHome : Guerrieri ‘dans le coup’ avant un ‘gros choc’ qui l’a privé d’un podium en Esports 21/04/2020 À 10:00