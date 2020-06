Les donations des pilotes WTCR désormais mis aux enchères pour #RaceAgainstCovid

-

Les articles donnés par les principaux pilotes du WTCR - FIA World Touring Car Cup sont désormais soumis aux enchères dans le cadre de la première vente #RaceAgainstCovid, en ligne à partir d'aujourd'hui (15 juin).

Collaboration entre la FIA, l'organe directeur du WTCR, et RM Sotheby's, la célèbre maison de vente aux enchères, cette opération permet de collecter des fonds pour la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le cadre de la lutte mondiale face au COVID-19.



Le roi du WTCR Norbert Michelisz, le premier champion du WTCR Gabriele Tarquini, le quadruple champion du monde des voitures de tourisme de la FIA Yvan Muller et le vainqueur à la fois en WTCC et en WTCR Tiago Monteiro ont tous fait des dons, Tarquini (sur la photo) ayant fourni un de ses casques utilisé pendant la saison 2018. Les détails de ces articles ainsi que les autres lots disponibles peuvent être trouvés en cliquantici.



La vente aux enchères #RaceAgainstCovid se termine le 22 juin.

