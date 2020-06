-

Les dons des pilotes du WTCR - FIA World Touring Car Cup Norbert Michelisz, via le BRC Racing Team, Tiago Monteiro, Yvan Muller et Gabriele Tarquini ont permis de récolter 944 392 euros dans la lutte contre COVID-19 grâce à une vente aux enchères en ligne.

Fruit d'une collaboration entre la FIA, l'organe directeur du WTCR, et RM Sotheby's, la célèbre maison de vente aux enchères, la vente aux enchères #RaceAgainstCovid a attiré le soutien de toute la communauté de la FIA et a généré des fonds pour la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans sa réponse globale à l'épidémie de COVID-19.



Les enchères se sont terminées lundi, le montant recueilli s'ajoutant au million d'euros déjà donné par la Fondation FIA.



Le président de la FIA, Jean Todt, a déclaré : "Près de 2 millions d'euros ont été collectés lors de la vente aux enchères caritative en ligne #RaceAgainstCovid organisée par la FIA et RM Sothebys au profit de la réponse mondiale de la FICR à COVID19. Merci à tous les donateurs et enchérisseurs, notamment la Fondation FIA, pour leurs généreuses contributions.



"En plus de cette vente aux enchères, je rappelle que le partenariat entre la FIA et la FICR contre COVID-19 comprend un soutien sanitaire préventif pour le redémarrage du sport automobile, et une coopération renforcée entre les clubs membres de la FIA et les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.



"En ces temps difficiles, la santé, la mobilité et le sport doivent marcher ensemble. Nous unissons nos forces dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 et le réseau des clubs de sport et de mobilité de la FIA jouera un rôle important dans cet effort collectif".

WTCR WTCR Teamwork: #4 BRC Racing Team HIER À 16:00

The post Les donations des pilotes WTCR ont aidé la vente #RaceAgainstCovid à atteindre 944’392 € appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Une équipe de WTCR et un pilote rookie s’unissent pour réaliser le rêve d’un commissaire blessé 23/06/2020 À 10:00