Les équipiers de Scheider accueillent la nouvelle recrue du WTCR

Yann Ehrlacher et Esteban Guerrieri ont accueilli leur nouvel équipier Timo Scheider chez ALL-INKL.COM Münnich Motorsport pour la partie asiatique du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

L'équipe allemande a annoncé mercredi que le double champion DTM piloterait sa troisième Honda Civic Type R TCR pour la double affiche chinoise puis les rendez-vous du Japon et de Macao.

Ehrlacher, actuel quatrième du WTCR OSCARO, a déclaré que l'Allemand était un héros pour lui quand il était plus jeune. “James [Thompson] a été aussi un très bon équipier et c'est dommage qu'il ne soit plus avec nous pour le reste de la saison, bien sûr”, a dit le Français de 22 ans. “Mais c'est sûr, Timo est un des meilleurs pilotes en DTM, donc c'est bien de l'avoir avec nous. C'est comme un héros pour moi. Je regardais toutes les courses de DTM quand j’étais jeune, et il était toujours là.”

Et Guerrieri, vainqueur de la WTCR Race of Germany en mai, d'ajouter : “Quand j'étais en Formule 3, il courait en DTM, j'ai donc entendu son nom pendant assez longtemps. C'est un double champion DTM, donc un pilote génial avec une très bonne expérience. C'est un bon atout pour donner des informations et travailler dans la bonne direction. Même s'il n'a pas l'habitude d'une traction, il s'y adaptera très vite. Je vais aussi profiter de son expérience et essayer d'apprendre beaucoup pour devenir moi-même un meilleur pilote. Je suis très content, et content pour l'équipe que cet accord ait été conclu.”

La WTCR Race of China-Ningbo marquera les débuts du line-up de pilotes modifié d'ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. Ce rendez-vous aura lieu du 28 au 30 septembre.

