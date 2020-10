LES ESSENTIELS

Quoi ?WTCR 2020 - FIA World Touring Car Cup, Manches 5, 6 et 7 sur 16

Quand ?Du 9 au 11 octobre 2020

Où ?Slovakia Ring, près de Bratislava, Slovaquie

Longueur de la piste :5,922 kilomètres

Distance de la course 1 :9 tours (53,114 kilomètres)

Distance de la course 2 :9 tours (53,114 kilomètres)

Distance de la course 3 :11 tours (64,958 kilomètres)

Record du tour de qualification en WTCR :Gabriele Tarquini (Hyundai i30 N TCR) 2m09.312s (164.8kph), 14/07/18

Record du tour en course en WTCR :Gabriele Tarquini (Hyundai i30 N TCR) 2m11.061s (162.6kph), 14/07/18



CHIFFRES CLÉS

92 :Les points WTCR marqués par Yann Ehrlacher, qui font du Français le Goodyear #FollowTheLeader

225 :Le virage numéro 2 du Slovakia Ring est l'un des virages les plus rapides de la saison, avec des pilotes qui dépassent les 225 km/h

100 000 euros :le programme #RaceToCare du WTCR, qui soutient le mouvement #PurposeDriven de la FIA, vise à collecter 100 000 euros d'ici la fin de la saison pour lutter contre la COVID-19

1 :Aucun pilote n'a remporté plus d'une fois une course de WTCR en Slovaquie, avec six vainqueurs différents jusqu'à présent

21 :Gilles Magnus, 21 ans, de Belgique, est en tête du classement des pilotes débutants du WTCR après quatre courses



LE SAVIEZ-VOUS ?

Si l'on se fie aux performances de l'année dernière sur le Slovakia Ring, l'Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris de l'équipe Mulsanne sera à surveiller. Lors de la WTCR Race of Slovaquie de la saison dernière, Ma Qing Hua a remporté une victoire et une deuxième place, tandis que Kevin Ceccon a terminé à deux reprises à la troisième place sur l'une des voitures italiennes.