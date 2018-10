Les fans affluent pour la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan

Le retour du supertourisme mondial de la FIA à Suzuka après quatre ans d’absence a permis de voir trois vainqueurs différents lors de trois courses suivies par une foule de 42 500 spectateurs ce week-end.

Avec un emploi du temps chargé comprenant la finale de la Super Formula, laWTCR JVCKENWOOD Race of Japan restera l’un des moments forts de la première WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO.



Kevin Ceccon a remporté son premier succès en WTCR lors de la course 1, Rob Huff a remporté les honneurs dans la course 2 alors que Gabriele Tarquini a hérité de la victoire dans la course 3 après que Ceccon, vainqueur sur la piste, a été pénalisé de cinq secondes pour mauvais positionnement sur la grille de départ.

