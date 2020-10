Les responsables hongrois avaient attendu le dernier moment possible pour prendre la décision dans un effort concerté pour permettre aux spectateurs d'être sur place lors de l'événement combiné du WTCR - FIA World Touring Car Cup et du FIA European Truck Racing Cup, la coupe d'Europe des Camions de la FIA.



Mais, après de longues délibérations et conformément à une recommandation du Centre national de la santé publique, le Hungaroring a confirmé que les fans ne seront pas autorisés à assister à l'événement.



Cette décision a été prise dans l'intérêt de la protection de la santé des participants et du grand public, qui a toujours été la priorité.



Sport TV en Hongrie fera partie des diffuseurs qui diffuseront en direct la WTCR Race of Hungary. Sa couverture s'étend également à la République tchèque et à la Slovaquie, tandis que les détails sur la manière dont les fans peuvent suivre l'action sur les médias sociaux, ainsi que sur un certain nombre d'arrangements de diffusion en direct, seront bientôt annoncés.



Les fans hongroissont parmi les plus fervents du monde et créent une atmosphère vraiment mémorable et spéciale, quel que soit la météo.