Les géants du WTCR, Michelisz et Tarquini, font le show en Italie

Gabriele Tarquini et Norbert Michelisz, champions du WTCR – FIA World Touring Car Cup en 2018 et 2019 respectivement, apparaîtront à l'événement Automotoretrò e Automotoracing en Italie ce week-end.

En plus d'aider à promouvoir BRC Gas Equipment (entreprise sœur du BRC Racing Team, dont ils ont piloté les Hyundai ces deux dernières saisons), Tarquini et Michelisz prendront part à une séance d'autographes et célébreront le titre remporté par Michelisz en décembre dernier.



L'Automotoretrò e Automotoracing aura lieu au Lingotto Fiere, à Turin, du 30 janvier au 2 février. Tarquini et Michelisz seront présents le 1er février, et le titre de Michelisz sera célébré à 16h, heure locale.

