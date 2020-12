Les voitures :La CUPRA Leon Competición de la et la Renault Mégane RS TCR étaient en piste pour la première fois dans le championnat WTCR cette saison.



Les pilotes: Nicolas Baert, Bence Boldizs, Josh Files, Luca Filippi, Nico Gruber, Gábor Kismarty-Lechner, Gilles Magnus, Dylan O'Keeffe, José Manuel Sapag, Santiago Urrutia et Jack Young ont tous participé au championnat WTCR pour la première fois.



Format :Pour la première fois, une seule séance de qualification a été prévue à chaque épreuve, au lieu de deux comme précédemment.



Course en ligne :Esteban Guerrieri est devenu le premier pilote de WTCR à remporter une course en WTCR Esports.



Podiums :Attila Tassi a obtenu son premier podium en WTCR.



Pole positions :Yann Ehrlacher est devenu le premier vainqueur de WTCR à ne pas signer une Pole Position DHL.



Courses :Le WTCR a visité la Belgique et l'Espagne pour la première fois, tandis que l'Espagne est devenue le premier pays depuis la Chine en 2018 à accueillir le WTCR non pas une mais deux fois.



Équipes :Le Vuković Motorsport s'est lancé dans sa première campagne WTCR en 2020.



Titres :Le WTCR Rookie Driver et le WTCR Trophy ont été décernés pour la première fois.



Pneus :Goodyear est devenu pour la première fois le fournisseur officiel de pneus du WTCR, en fournissant son pneu de course Eagle F1 SuperSport.



Vainqueurs :Nathanaël Berthon, Nicky Catsburg, Tom Coronel et Santiago Urrutia ont tous remporté une course de WTCR pour la première fois.