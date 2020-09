C'est la WTCR Race of Germany cette semaine, la légendaire Nordschleife se préparant à accueillir les troisièmes et quatrièmes manches de la saison 2020 du WTCR - FIA World Touring Car Cup. Voici les horaires.

Jeudi 24 septembre



Essais libres 1 : 14h30-15h00



Essais libres 2 : 15h15-15h45



Qualification : 19h00-19h40



Vendredi 25 septembre



Course 1 : 16h40 (3 tours)



Samedi 26 septembre



Course 2 : 10h00 (3 tours)



Tous les horaires sont indiqués en CET, sont provisoires et peuvent être modifiés. Cliquezicipour voir le programme complet.