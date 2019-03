Voici à quoi ressembleront les Honda Civic Type R TCR de l'équipe KCMG que piloteront Tiago Monteiro et Attila Tassi au sein de la #WTCR2019SUPERGRID.

Reprenant l'identité des partenaires HELL ENERGY, Brose et Castrol, la livrée s'affichera en piste pour la première fois lorsque le Circuit de Barcelona-Catalunya accueillera deux journées de tests officiels du WTCR / OSCARO les 28 et 29 mars.



La saison 2019 de la WTCR – FIA World Touring Car Cup presentée par OSCARO s'élancera à l'occasion de la WTCR Race of Morocco du 5 au 7 avril. L'équipe KCMG, basée à Hong Kong, embarquera pour sa première saison dans la série après deux apparitions en wildcard en 2018.

The post Les Honda WTCR KCMG dévoilent leurs couleurs appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.