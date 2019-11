Les horaires clés de la WTCR Race of Macau

Macau accueille l'avant-dernier rendez-vous du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO 2019, du 14 au 17 novembre.

Voici les horaires clés :



Jeudi 14 novembre

Essais Libres 1 : 09h00-09h45

Essais Libres 2 : 13h40-14h10



Vendredi 15 novembre

Qualifications 1 : 08h50-09h30

Qualifications 2, Q1 : 13h35-14h05

Qualifications 2, Q2 : 14h10-14h25

Qualifications 2, Q3 : 14h35 (la première voiture lance le shoot-out du top 5 pour la DHL Pole Position)



Samedi 16 novembre

Course 1 : 14h55 (8 tours)



Dimanche 17 novembre

Course 2 : 08h45 (8 tours)

Course 3 : 11h25 (11 tours)

