La WTCR – FIA World Touring Car Cup se produira sur l’Anneau du Rhin pour la WTCR Race of Alsace GrandEst, et la seconde manche française de la saison 2022, du 5 au 7 août. Voici les principaux horaires.

Vendredi 5 août

12h30-13h30 :Séance de tests



Samedi 6 août

09h30-10h15 :Essais Libres 1 (en direct sur Facebook, YouTube, Eurosport Player)

12h30-13h00 :Essais Libres 2 (en direct sur Facebook, YouTube, Eurosport Player)

15h00-15h20 :Qualification Q1 (en direct sur Eurosport Player et chez les autres diffuseurs dans le monde)

15h25-15h35 :Qualification Q2 (en direct sur Eurosport Player et chez les autres diffuseurs dans le monde)

15h45-16h00 :Qualification Q3 (en direct sur Eurosport Player et chez les autres diffuseurs dans le monde)



Dimanche 7 août

12h15 :Course 1 (30 minutes+1 tour) (en direct sur Eurosport Player et chez les autres diffuseurs dans le monde)

16h15 :Course 2 (25 minutes+1 tour) (en direct sur Eurosport Player et chez les autres diffuseurs dans le monde)

Ad

WTCR Un double cadeau d’anniversaire pour Monteiro en WTCR 28/07/2022 À 14:09

WTCR Magnus découvre les ingrédients d’un week-end parfait en WTCR 28/07/2022 À 13:59