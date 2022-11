L’action en piste continue aujourd’hui (vendredi) sur la WTCR Race of Bahrain avec les Qualifications et la Course 1 de l’avant-dernière manche du WTCR – FIA World Touring Car Cup 2022.

Voici un rappel des horaires du jour (heure locale, -2 heures à Paris) :



12h40-13h00 :Qualification Q1 (en direct sur Eurosport Player et chez les autres diffuseurs autour du monde)



13h05-13h15 :Qualification Q2 (en direct sur Eurosport Player et chez les autres diffuseurs autour du monde)



13h25-13h40 :Qualification Q3 (en direct sur Eurosport Player et chez les autres diffuseurs autour du monde)



19h05 :Course 1 (30 minutes + 1 tour) (en direct sur Eurosport Player et chez les autres diffuseurs autour du monde)

Ad

WTCR WTCR Flash Essais Libres 2 : Guerrieri devant son équipier Girolami IL Y A 17 HEURES

WTCR Avant Bahreïn : Paroles de pilotes IL Y A UN JOUR