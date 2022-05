L'action en piste débute ce samedi lors que la WTCR Clean Fuels for All Race of France débute avec deux séances d'essais libres, et les qualifications.

Voici un rappel des horaires de la journée sur le Circuit de Pau-Ville, théâtre des deux premières manches du WTCR – FIA World Touring Car Cup 2022 :

Free Practice 1: 09h50-10h35

Free Practice 2: 11h50-14h20

Qualifying Q1: 17h30-18h00

Qualifying Q2: 18h05-18h20

Qualifying Q3: 18h30-18h45

