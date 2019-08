Les horaires provisoires de la WTCR Race of China ont été communiqués

Le timing provisoire de la WTCR Race of China, pour les manches 19 à 21 du WTCR - FIA World Touring Car Cup 2019 présenté par OSCARO a été publié.

Se déroulant au Ningbo International Speedpark du 13 au 15 septembre, la Course 1 est programmée pour 15h40 heure locale le samedi 14 septembre, la Course 2 et la Course 3 suivront le dimanche 15 septembre à 14h30 et 15h50 respectivement.Cliquez ici pour les horaires provisoires.

