Le portail de candidature en ligne, qui se clôturera le dimanche 2 mai, est disponible sur ce lien :



https://registrations.fia.com/wtcr.



Le WTCR - FIA World Touring Car Cup reste le summum de la course de voitures de tourisme en compétition clients et se situe en haut de l'échelle de la catégorie TCR pour une quatrième saison consécutive.



Evolution du Championnat du monde des voitures de tourisme depuis la fin 2017, le WTCR est administré par la FIA et promu par Eurosport Events.



De nombreux pilotes reconnus de la discipline, dont des champions expérimentes mais aussi de jeunes talents qui visent le sommet, s'affrontent dans des voitures TCR turbocompressées, de marques comme Alfa Romeo, Audi, CUPRA, Honda, Hyundai, Lynk & Co et Renault.



La formule Balance of Performance, les pneus Goodyear et le biocarburant durable de P1 Racing Fuels, offrent des conditions de concurrence équitables, avec une puissance plafonnée à 360 ch et des vitesses atteignant 260 km/h.



D'importantes mesures de contrôle des coûts contribuent à maintenir un nombre important de places sur la grille de départ et permettent aux équipes privées qui ne bénéficient que d'un soutien technique limité de la part des constructeurs de se battre en tête.



La saison 2021 devrait comporter cinq week-ends en Europe, avant une tournée asiatique de trois meetings. Deux séances d'essais libres, une seule séance de qualification en trois phases avec deux périodes d'élimination, ainsi que deux courses, sont prévues lors de chaque meeting, qui sont diffusés en direct dans le monde entier.



Les points sont attribués aux cinq premiers lors des première et troisième phases de qualification, tandis que les 15 premiers marquent des points dans les deux courses.



Les 10 premières places sur la grille de la course 1 sont déterminées par les résultats inversés du top 10 de la Q2, ce qui signifie que le pilote qui termine 10e de la Q2 prend le départ de la course 1 depuis la DHL Pole Position, suivi du neuvième pilote le plus rapide, et ainsi de suite. Les résultats de la superpole de la Q3, qui réunit les cinq premiers de la Q2, décident de la pole position DHL et des cinq premières places de la grille pour la course 2.



En plus des titres de pilotes et d'équipes de la FIA, le titre de pilote junior de la FIA est attribué au meilleur pilote de 24 ans ou moins au début de l'année 2021, sans expérience en WTCC/WTCR avant 2019. Le titre de pilote féminin de la FIA est introduit pour 2021.



Les coureurs indépendants sont éligibles pour le trophée WTCR, tandis que le trophée du TAG Heuer Best Lap Trophy et la récompense du TAG Heuer Best Valuable Driver sont décernés à chaque épreuve.



Le Goodyear #FollowTheLeader récompense le pilote en tête du classement des titres après chaque séance de qualification ou course. Ce dernier reçoit la veste jaune Goodyear #FollowTheLeader et porte la bande jaune Goodyear #FollowTheLeader sur sa voiture jusqu'à ce qu'ils ne soient plus en tête du classement.



CALENDRIER WTCR 2021



1re et 2e manches : WTCR Race of Germany, Nürburgring Nordschleife, 3-5 juin

3e et 4e manches : WTCR Race of Portugal, Vila Real, 26-27 juin

5e et 6e manches : WTCR Race of Spain, MotorLand Aragón, 10-11 juillet

7e et 8e manches : WTCR Race of Italy, Adria International Raceway, 31 juillet - 1er août

9e et 10e manches : WTCR Race of Hungary, Hungaroring, 21-22 août

11e et 12e manches : WTCR Race of South Korea, Inje Speedium, 16-1 octobre

13e et 14e manches : WTCR Race of China, lieu à confirmer, 6-7 novembre

15ème et 16ème manches : WTCR Race of Macau, Circuito da Guia, 19-21 novembre



Les week-ends de WTCR commencent par deux séances d'essais libres de 45 et 30 minutes, suivies d'une seule séance de qualification. Celle-ci sera divisée en trois phases, dont deux périodes d'élimination, dans tous les cas, à l'exception de la WTCR Race of Germany qui comptera une séance de qualification ininterrompue de 40 minutes.



Des points sur un barème de 5-4-3-2-1 sont attribués aux cinq pilotes les plus rapides à l'issue de la première et de la troisième phase de qualification, tandis que les cinq pilotes les plus rapides à l'issue des qualifications de la WTCR Race of Germany marqueront des points suivant un barème de 10-8-6-4-2.



Les femmes en lumière avec le premier titre de pilote féminin FIA WTCR

Le WTCR - FIA World Touring Car Cup veut mettre en évidence les performances des pilotes féminines dans la série avec le lancement par la Fédération Internationale du nouveau titre de pilote féminin FIA WTCR pour 2021, qui est soumis à la réception d'un minimum de trois inscriptions sur l'ensemble de la saison. En plus d'être éligibles pour les points en WTCR, les concurrentes marqueront des points pour le titre de pilote féminin FIA WTCR sur la même base que le classement général.



Le titre Rookie WTCR est renommé titre de pilote junior WTCR pour 2021

À partir de 2021, le titre de pilote Rookie FIA WTCR devient le titre de pilote junior FIA WTCR afin de mettre en avant la participation des jeunes pilotes au WTCR. Pour être éligibles, les pilotes doivent être âgés de 24 ans ou moins au 1er janvier 2021 et ne doivent pas avoir participé à des épreuves du WTCR ou du Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA avant 2019. Les candidats au titre de champion junior de la WTCR sont éligibles aux points au classement général du WTCR et marquent des points en vue du titre de champion junior FIA WTCR sur la même base que le classement général.



Règlement sportif/technique à télécharger :



Règlement sportif FIA WTCR 2021

Règlement technique FIA WTCR 2021