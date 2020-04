Les lauréats du TAG Heuer Best Lap Trophy en 2019

Il y a eu dix lauréats du TAG Heuer Best Lap Trophy au cours de la saison 2019 du WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Lors de chaque événement WTCR, le TAG Heuer Best Lap Trophy est remis au pilote ayant réalisé le tour en course le plus rapide au cours du week-end. Tous ont reçu une montre TAG Heuer en récompense.



Voici les 10 gagnants du TAG Heuer Best Lap Trophy en 2019 :



1 : Mikel Azcona (photo)



1 : Mehdi Bennani



1 : Nicky Catsburg



1 : João Paulo de Oliveira



1 : Daniel Haglöf



1 : Rob Huff



1 : Johan Kristoffersson



1 : Benjamin Leuchter



1 : Ma Qinghua



1 : Norbert Michelisz

