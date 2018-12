Le champion Gabriele Tarquini a été élu meilleur pilote de 2018 par une sélection de journalistes internationaux ayant couvert le WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO.

Tarquini, au volant d’une Hyundai i30 N TCR du BRC Racing Team, a décroché pour trois points le premier titre WTCR OSCARO à l'issue d’une confrontation passionnante à Macao le mois dernier, à 56 ans.



Cette réussite a touché un grand nombre de rédacteurs, dont Michael Bräutigam de l’hebdomadaire allemand Motorsport Aktuell. «Comme un bon vin, Gabriele semble aller de mieux en mieux chaque année. Il était le pilote le plus complet et le plus cohérent, un exemple à la fois pour les vieux et les jeunes pilotes. ”



Mattias Persson, qui écrit pour Bilsport en Suède, a déclaré: «Pour Tarquini, âgé de 56 ans, se classer au sommet de ce peloton était impressionnant et il méritait pleinement le titre mondial. Il était donc normal que le vainqueur de la première de la course WTCR soit également devenu le premier champion de la série. "



Francesco Corchi du site italien de Motorsport.com a écrit: «Il est trop vieux mais trop expérimenté pour que quiconque puisse le battre ! Très rapide, très intelligent. Un vrai champion du monde. "



Yann Ehrlacher, Yvan Muller et Jean-Karl Vernay ont tous reçu des votes avec Medhi Casaurang-Vergez de AUTOhebdo, choisissant Muller comme son numéro un en 2018.



«Finir deuxième et gérer sa propre équipe est vraiment remarquable», a observé Casaurang-Vergez. "Et il est revenu de sa retraite, ce qui ne semble pas avoir d'incidence sur ses capacités."



Rendez-vous sur FIAWTCR.com demain (18 décembre) pour trouver ce que les médias du WTCR ont choisi comme meilleure équipe de 2018.

The post Les médias du WTCR élisent Tarquini comme le meilleur pilote 2018 appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.