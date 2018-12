Les médias du WTCR ont choisi la finale de Suzuka comme meilleure course en 2018

La course 3 de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan a rassemblé la majorité des votes de la part d'un panel de médias internationaux couvrant le WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO en 2018.

Remporté par Gabriele Tarquini - un résultat qui allait se montrer décisif pour le titre à Macao le mois suivant -, cette troisième manche de Suzuka a été fertile en action, de bout en bout. Lisez le résumé de la courseiciet retrouvez les meilleurs moments en vidéoici.



Hans van Onsem, deAutosport.be, a apprécié chaque moment: «La troisième course à Suzuka a connu un nombre inégalé de manœuvres de dépassements, de chaos et de drame".



Tamara Aller du titre espagnolTodoRacinga écrit: «Beaucoup d’action, de contacts, de dépassements et d’enthousiasme jusqu’au drapeau à damier», tandis que Pedro Mendes du site portugaisChicane Motoresa déclaré: «Il y avait tout ce que nous attendions d’une course de voitures de tourisme: incidents, vitesse et beaucoup de batailles pour chaque position. "



Le journaliste d’Autosprint, Antonio Caruccio, était également fan de l’action à Suzuka, mais avait en fait choisi la course 1, remportée par son compatriote italien Kevin Ceccon dans une Alfa Romeo Giulietta TCR by Romeo Ferraris.



Lors d'un vote serré, Szilvia Magyar du site Web hongroisMotorzaj.hua voté pour la course 2 à Vila Real, au Portugal, tandis que le journaliste deBolaetAutofoco, José Caetano, a choisi la troisième course à Macao, décisive pour le titre.



Les autres courses recevant des votes sont la course 2 de la WTCR Race of China-Wuhan, les courses 1 et 3 de la WTCR Race of Germany et la course 3 de la WTCR Race of Slovakia.



Rendez-vous sur FIAWTCR.com demain (20 décembre) pour découvrir ce que les membres des médias du WTCR ont choisi comme moment de 2018.

