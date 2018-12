Les médias plébiscitent le retour héroïque de Monteiro en WTCR

Le retour héroïque de Tiago Monteiro à la compétition après ses blessures graves à la tête et au cou reçues lors d'un accident en essais en septembre 2017 a obtenu les faveurs d'une majorité de journalistes couvrant le WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, lors d'un vote pour désigner le meilleur moment de l'année.

Parmi les nombreuses scènes d'émotions lors de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan fin octobre, les adversaires de Monteiro ont formé pour lui une haie d’honneur dans la pitlane de Suzuka pour souhaiter la bienvenue "à la maison" du pilote portugais. Ils ont ensuite regardé le pilote Honda prendre la piste pour les essais libres 1 avant de le suivre sur le circuit de 5,807 kilomètres.



"C’était un moment extrêmement important pour le sport automobile en général", estime Neil Hudson, deTouringCarTimes.com. «Après une période de récupération après une année extrêmement pénible, le retour de Monteiro a été salué par tous. Beaucoup avaient craint de ne plus jamais le voir courir, mais non seulement il a réussi à revenir, mais il était compétitif dès la première séance d'essais. ”



Après avoir regardé la haie d’honneur, Markus Lüttgens deMotorsport-Total.coma écrit: «Toute personne qui n’a pas la chair de poule en ce moment doit avoir un cœur en acier."



Mattias Persson, reporter pour le magazine suédoisBilsport, a déclaré: "Le retour de Monteiro au Japon était le genre d’histoire que nous aimons tous raconter."



Le retour de Monteiro a également séduit le commentateur d’Eurosport France, Jacques Leunis, Jean-Luc Taillade deFortylaps.com, Fábio Mendes d’AutoSport, et le photographe belge, David Noels, José Caetano, deA BolaetAutofoco, ainsi que Michael Bräutigam deMotorsport Aktuell.



Jean-Christophe Labrunye, d'Eurosport, a estimé lui que le 360 degrés de Yann Ehrlacher à Macao était digne d'être mentionné, tandis qu'András Lantos (WTCblog.hu) et Antonio Caruccio d'Autosprintont salué la gestion parfaite par Mato Homola du tour 'joker' pour décrocher sa première victoire en WTCR OSCARO au Portugal.



Rendez-vous sur FIAWTCR.com demain (21 décembre) pour savoir qui les membres de la fraternité des médias WTCR ont été choisis comme meilleur débutant de 2018.

