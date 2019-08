Les meilleurs simracers prêts à s’affronter lors de la saison 2 de l’Esports WTCR OSCARO

La saison 2 de l'Esports WTCR OSCARO débute sur le circuit virtuel du Hungaroring dimanche soir, avec une compétition féroce attendue entre de nombreux simracers confirmés.

La version en ligne du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO de RaceRoom et soutenue par KW Suspensions propose un championnat multijoueurs de sept épreuves et une finale en direct en Malaisie, avec une cagnotte globale de 25 000 euros pour l'assistance aux voyages et des primes financières.



Bence Bánki revient défendre son titre de pilote en tant que fer de lance de l'équipe française SDL eSports by Logitech G, mais la rivalité sera rude.



Williams Esports, qui est soutenu par l'équipe de Formule 1, a remporté la séance de pré-qualification avec Nikodem Wisniewski, tandis que l'équipe comprend également Kuba Brzezinski, Jack Keithley et Moritz Löhner.



Tim Jarschel, vice-champion d'Allemagne l'an dernier, dirige avec Michael Rächl, Florian Hasse et Julian Kunze le quatuor allemand d'EURONICS Gaming. Cette dernière paire s'est associée pour remporter le championnat ADAC GT Masters Esports plus tôt cette année.



L'équipe Red Bull Racing Esports fait sa première apparition en Esports WTCR OSCARO avec Nestor Garcia, un simracer expérimenté, tandis que Kristian Kwietniewski représentera l'équipe FA Racing Esports de Fernando Alonso. Jaroslav'Jardier' Honzik ou Márk Nándori se sont également qualifiés dans le top 30.



Plus de 3000 pilotes ont participé aux éliminatoires du Hungaroring avec la première division en direct à partir de 19h30 CET le dimanche 18 août. James Kirk et Robert Wiesenmüller fourniront leurs commentaires d'experts habituels.



Comment regarder ?

YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=nlKiJ0MhZJY

Facebook:https://www.facebook.com/WorldTouringCarCup/

RaceRoom’s Twitch channel:https://www.twitch.tv/raceroomracingexperience/

