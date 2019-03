Les membres de la famille du WTCR rendent hommage à Charlie Whiting, le directeur FIA de la Formule

La famille du WTCR - FIA World Touring Car Cup rendent hommage à Charlie Whiting, le directeur FIA de la Formule 1

Whiting est décédé ce matin à Melbourne des suites d'une embolie pulmonaire, trois jours avant l'ouverture du Grand Prix d'Australie de F1 2019. Il avait 66 ans.



Il a rejoint la FIA en 1988 et a été directeur de course en Formule 1 à partir de 1997. Il a également joué un rôle clé dans la sécurité et l'homologation des circuits - y compris plusieurs sites WTCR / OSCARO - ainsi qu'un certain nombre d'autres initiatives remarquables.



Le Président de la FIA, Jean Todt, a déclaré : "C'est avec une immense tristesse que j'ai appris le décès soudain de Charlie. Je connais Charlie Whiting depuis de nombreuses années et il a été un grand directeur de course, une figure centrale et inimitable de la Formule 1 qui incarnait l'éthique et l'esprit de ce sport fantastique. La Formule 1 a perdu un ami fidèle et un ambassadeur charismatique en Charlie. Toutes mes pensées, celles de la FIA et de toute la communauté du sport automobile vont à sa famille, à ses amis et à tous les amateurs de Formule 1."

