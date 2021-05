Quelques uns des nombreux moments qui ont fait l'histoire du WTCR - FIA World Touring Car Cup sont revisités par FIAWTCR.com en vue de l'ouverture de la saison 2021.

Aujourd'hui, nous revenons sur le moment qui a relancé la lutte pour le titre 2020, lorsque Néstor Girolami a offert à Esteban Guerrieri, son coéquipier chez ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, une victoire inestimable sur un MotorLand Aragón ensoleillé mais super glissant, après que les deux pilotes équipés de Honda aient fait un choix inspiré de pneus Goodyear.



La décision de chausser les Honda Civic Type R TCR de Girolami et Guerrieri de pneus pluie Goodyear à l'arrière et de pneus slicks à l'avant a permis aux pilotes argentins de bénéficier d'un avantage significatif en termes d'adhérence et de remonter de la 11e et de la 16e places sur la grille, respectivement, pour signer un incroyable doublé par équipe.



Le pilote Goodyear #FollowTheLeader Yann Ehrlacher a terminé sixième depuis la cinquième place sur la grille au volant de sa Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR, ce qui a réduit son avance sur le titre à seulement 16 points avant la Course 2.



"Merci à Néstor pour les points, c'est sa victoire", déclarait Guerrieri, qui n'a pris la tête que dans le dernier tour lorsque son coéquipier a ralenti pour lui permettre de passer devant. "En allant des stands à la grille, il y avait du soleil, mais il y a un peu d'humidité ici et la piste était encore humide et ne sèche pas rapidement. Nous avons joué le jeu parce que nous n'avions rien à perdre. Nous savions que nous étions lents hier et que nous n'avions pas les outils ou les armes pour nous battre, mais cela a bien fonctionné."



Girlolami a déclaré : "Nous avons pris la bonne décision au bon moment. Quand le soleil se montre, ce n'est pas facile de prendre cette décision. Mon premier tour était génial !"



Ehrlacher était circonspect à propos de la course. "C'était vraiment difficile", a-t-il dit. "Honda a fait un choix de pneus différent - et c'était le bon apparemment."



Dès que les lumières se sont éteintes au départ, le peu d'adhérence de la piste était évident, et Santiago Urrutia, qui partait en pole position, avait du mal à maintenir son avance sur sa Cyan Performance Lynk & Co.



Après un premier tour mouvementé, Girolami est passé de la 11e à la première place et a rapidement creusé un écart conséquent sur Nathanaël Berthon et Gilles Magnus sur leurs Audis Comtoyou - ces derniers ayant également choisi des Goodyears pour la pluie sur les pneus arrières.



Alors que Guerrieri et Girolami s'emparaient des deux premières places, Magnus, lauréat du WTCR Rookie Award, dépassait Berthon pour terminer troisième, devant le héros local Mikel Azcona sur sa CUPRA Leon Competición du Zengő Motorsport. Ehrlacher venait ensuite, devant son oncle et coéquipier Yvan Muller.



Jean-Karl Vernay décrivait les conditions comme étant "impraticables" sur slicks sur son Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris du Team Mulsanne, et a glissé de la deuxième place sur la grille à la huitième place au drapeau à damiers. Il devance de peu un Urrutia déçu et toujours en quête, alors, de sa première victoire en WTCR. Attila Tassi, le seul des Honda à avoir roulé en slicks, complétait le top 10.



Les autres pilotes marquant des points étaient Thed Björk en 11e place, malgré un tête-à-queue, Luca Filippi, Tom Coronel (Audi), Luca Engstler (Hyundai), Aurélien Comte (Vuković Motorsport Renault Mégane RS TCR) et Gabriele Tarquini (Hyundai).



Tiago Monteiro avait abandonné, alors qu'il évoluait à la 10e place, dans l'avant-dernier tour après avoir heurté une pile de pneus et perdu une roue de sa Honda. Son incident aurait pu entraîner le déploiement de la voiture de sécurité Honda, ce qui aurait empêché Girolami et Guerrieri d'échanger leurs positions.

