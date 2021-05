Quelques uns des grands moments du WTCR - FIA World Touring Car Cup sont passés en revue par FIAWTCR.com.

Aujourd'hui, c'est un retour à septembre 2020 qui est évoqué et le début de l'accord exclusif de Goodyear en tant que fournisseur de pneus WTCR avec toutes les équipes utilisant la spécification unique du pneu de course slick Goodyear Eagle F1 SuperSport.



Après avoir remporté la première course de la saison sur le circuit de Zolder, le pilote ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Néstor Girolami, a fait l'éloge du nouveau pneu Goodyear : "Les performances du pneu Goodyear étaient vraiment bonnes. Nous n'avons pas eu de problèmes lors des tests de pré-saison, ni ici en course ou lors des longs runs. Le pneu a l'air vraiment bien. Il n'y a pas de grosse chute de performances du début à la fin de la course, et c'est la clé du pneu. Je suis très heureux de pouvoir gérer le rythme aussi bien et ce n'est pas seulement la configuration, mais le flanc du pneu est très bon pour les longues courses. Vous pouvez voir que pendant la course, toutes les voitures gardent leur rythme. C'est mieux pour les fans, pour le spectacle, et c'est une très bonne nouvelle."



Tom Coronel, qui a participé au plus haut niveau des courses de voitures de tourisme pendant plus de 15 ans, était également élogieux à propos du nouveau pneu Goodyear : "Les pneus tenaient beaucoup mieux que prévu, car je savais que la dégradation des pneus pouvait être assez agressive. L'Audi convient très bien au pneu Goodyear. Les quatre ou cinq derniers tours de la course 1, je pouvais encore pousser avec le pneu et j'améliorais mes temps au tour. Pour notre distance de course, le pneu est magnifique".



Sebastian Trinks, responsable des événements Goodyear pour le WTCR et le PURE ETCR, était ravi de la réussite de ce premier week-end : "Nous avons été très heureux des performances du tout nouveau pneu WTCR, et les équipes l'ont été aussi. Les pneus ont maintenu un haut niveau de performance tout au long de la course, permettant à certains pilotes de réaliser leurs meilleurs tours vers la fin de la course et à d'autres de presque égaler leurs performances lorsque, typiquement, d'autres pneus auraient commencé à perdre de la vitesse. Il est important de travailler en étroite collaboration avec chaque équipe dans le paddock et d'écouter leurs commentaires, mais le sentiment dominant est l'optimisme".



Yann Ehrlacher, qui a remporté la course 2 pour Cyan Racing Lynk & Co, a quitté le WTCR Race of Belgium en tant que Goodyear #FollowTheLeader avec 43 points. Il a reçu la veste jaune unique Goodyear #FollowTheLeader qui sera portée par les leaders après chaque week-end de course, tandis que son Lynk & Co 03 TCR portait la bande de pare-brise Goodyear #FollowTheLeader.

