Quelques un des meilleurs moments du WTCR - FIA World Touring Car Cup sont passés en revue sur FIAWTCR.com en vue de l'ouverture de la saison 2021 sur le légendaire tracé de la Nordschleife du Nürburgring en Allemagne le mois prochain.

Aujourd'hui, nous revenons sur le moment où il est devenu évident, même si cela n'a jamais fait de doute, que Gilles Magnus est une star en devenir du WTCR.



C'est sur le Slovakia Ring, en octobre dernier, que Magnus est monté pour la première fois sur le podium du WTCR, tout en renforçant son emprise sur le classement Rookie avec une triple victoire de catégorie sur son Audi RS 3 LMS de Comtoyou Racing, soutenue par l'équipe nationale RACB et équipée de Goodyear.



"Notre premier podium en WTCR, la troisième manche, j'ai 21 ans et je n'aurais pas pu rêver mieux", a déclaré Magnus après coup. "C'est une série mondiale de la FIA et il n'y a pas de niveau supérieur dans ce type de voiture. Beaucoup de ces gars ont plus d'expérience que moi et vous pouvez le sentir sur la piste. Ils savent ce qu'il faut faire et cela vous donne une pression supplémentaire. Mais jusqu'à présent, nous l'avons plutôt bien gérée."

WTCR On ne change pas une équipe qui gagne : Honda Racing poursuit son partenariat en WTCR avec Munnich IL Y A UNE HEURE

WTCR En attendant le WTCR 2021… Entretien avec Rob Huff HIER À 07:21